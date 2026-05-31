إلهام أبو الفتح
محافظات

خلال إجازة عيد الأضحى.. الأقصر تواصل التصدي للبناء المخالف

شمس يونس

واصل مجلس مدينة الأقصر حملاته المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في مهدها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وتابع اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال الحملات التي نُفذت تحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها بشكل فوري قبل استكمال الأعمال المخالفة.

ففي نطاق حي المطار تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة أشرف سعد الدين مهدي رئيس الحي من إزالة سور مشيد بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة تقارب 170 مترًا بمنطقة نجع البني التابعة لمنشأة العماري وتمت الإزالة حتى سطح الأرض مع التحفظ على جزء من مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

وفي حي جنوب أسفرت المتابعة الميدانية لمشرفي التنظيم وبمشاركة أيمن حسين رئيس الحي عن رصد أعمال مخالفة بأحد العقارات الكائنة بشارع متفرع من شارع العشرين بحوض الـ18 حيث قام صاحب العقار بإنشاء شدة خشبية لاستكمال سقف الدور الخامس العلوي بالمخالفة للاشتراطات والترخيص الصادر له والذي يقتصر على أرضي وأربعة أدوار علوية وغرف سطح بنسبة 25%.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على مواد البناء المستخدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لمنع استكمال الأعمال المخالفة.

وشارك في تنفيذ الحملات المهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وسط تأكيدات باستمرار المتابعة اليومية والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف خلال فترة العطلات والأعياد.

