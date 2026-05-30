مصر الخير بالأقصر تختتم حملة الأضاحي 2026 وتصل لـ 85 ألف مستفيد

اختتمت مؤسسة «مصر الخير» بمحافظة الأقصر بنجاح أعمال حملة الأضاحي لعام 1447 هـ / 2026م، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، بما يضمن تنفيذ أعمال الذبح والتوزيع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وشهدت الحملة انتشارًا واسعًا بمختلف أنحاء المحافظة، حيث جرى تنفيذها في 7 مراكز إدارية واستهدفت 84 قرية ونجع تابع والوحدات المحلية، من خلال التعاون مع 76 جمعية أهلية شريكة، بما يعكس قوة الشراكة المجتمعية وحرص المؤسسة على وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا بصورة عادلة ومنظمة.

وفي إطار الالتزام بالضوابط الصحية والبيطرية، تم تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز داخل 3 مجازر معتمدة على مستوى المحافظة، حيث جرى ذبح وتجهيز 95 رأسًا من الأضاحي تحت إشراف بيطري متخصص، لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستحقين.

وحققت الحملة أثرًا مجتمعيًا واسعًا، إذ استفادت منها 17 ألفًا و140 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي 85 ألفًا و720 مستفيدًا بمختلف قرى ومراكز محافظة الأقصر، في خطوة تؤكد التزام مؤسسة مصر الخير بدورها التنموي والإنساني، وسعيها المتواصل إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال البهجة إلى بيوتهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، أن النجاح الذي حققته حملة الأضاحي بمحافظة الأقصر جاء نتيجة لتضافر الجهود والتنسيق المستمر بين المؤسسة والأجهزة التنفيذية والشركاء المحليين، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ جميع مراحل الحملة وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأضاف عمران أن مؤسسة مصر الخير تواصل جهودها التنموية والاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من رسالتها الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل المجتمعي وتحقيق أثر إيجابي ومستدام داخل المجتمعات المحلية.