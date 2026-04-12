مدرب توتنهام: يجب تغيير عقلية اللاعبين لتجنب الهبوط

قال المدرب الجديد لفريق توتنهام روبرتو دي زيربي، اليوم الأحد، بعد أن انتهت أول مباراة له على رأس الفريق بالهزيمة 1-0 أمام سندرلاند، إن تغيير عقلية لاعبي الفريق، وليس أسلوب كرة القدم، سيكون المفتاح لتجنب الهبوط.

وأدت الهزيمة إلى تمديد سلسلة مباريات توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز دون فوز إلى 14 مباراة، وتركتهم في المركز الثامن عشر وفي خطر حقيقي من الهبوط لأول مرة منذ عام 1977.

وأكد روبرتو دي زيربي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "ليست مهمتي الآن تغيير أسلوب اللعب، ولقد قمت ببعض الأمور بالكرة، وبعض الأمور الأخرى بدونها، لكن الجزء الأهم ليس بالكرة أو بدونها، بل هو في عقليتنا أن نكون إيجابيين".

وأضاف: "علينا أن نجد الطاقة المناسبة، والروح المعنوية العالية، وعندما يقضون الأسبوع معي، سيجدون مدربًا إيجابيًا لأني أؤمن بهم، وإنهم بشر، وربما يعانون كثيرًا، وعلينا أن نبقى متحدين ومتقاربين وأن نتحسن في تفاصيل كرة القدم، ولكن الأهم هو أن نكون أفضل كعقلية".

وبعد 32 مباراة، يملك توتنهام 30 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع عشر، ولم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة من أصل 24 نقطة متاحة.