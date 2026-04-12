هجوم ناري.. تشكيل توتنهام لمواجهة ساندرلاند في الدوري الإنجليزي

أعلن روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام تشكيل الفريق لمباراة سندرلاند المقرر بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة ساندرلاند على النحو التالي:

كينسكي في حراسة المرمي

ريتشارليسون وأودوجي وجراي وبيرجفال وروميرو وسولانكي وجالاروبيدرو بورو وفان دي فين وكولو مواني.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ويسبق بيرنلي وولفرهامبتون الأقرب للهبوط، فيما يأتي سندرلاند فى المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ويمر السبيرز بموسم كارثي في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج السلبية في البطولة وهي ما اطاحت به لقاع الجدول.



