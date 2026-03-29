رسميا.. توتنهام هوتسبير يقرر إقالة مدربه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأحد، إقالة مدربه إيجور تيودور، بسبب سوء النتائج.

وقال نادي توتنهام، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نؤكد أنه تم الاتفاق بالتراضي على مغادرة المدرب إيجور تيودور للنادي فورًا، كما غادر كل من توميسلاف روجيتش، وريكاردو راجناتشي، منصبيهما كمدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة البدنية على التوالي”.

وأضاف: “نتقدم بالشكر الجزيل لإيجور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم الدؤوبة خلال الأسابيع الستة الماضية”.

واختتم: “كما نعرب عن تعازينا الحارة لإيجور في مصابه الجلل، ونتقدم بأحر التعازي له ولأسرته في هذا الوقت العصيب.. وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد في وقت لاحق”.