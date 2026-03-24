نهاية قريبة.. توتنهام يحسم مصير تودور بعد سلسلة النتائج الكارثية

اقترب نادي توتنهام هوتسبير من إنهاء علاقته بالمدير الفني إيجور تودور، في ظل اتفاق وشيك بين الطرفين على الرحيل بشكل ودي، عقب فترة صعبة على مستوى النتائج.

وعانى الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي منذ توليه المهمة في فبراير الماضي، حيث فشل في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى تراجع الفريق واقترابه من مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط، وهو ما أثار قلق إدارة النادي.

كانت مواجهة نوتنجهام فورست بمثابة اختبار حاسم لمستقبل تودور، حيث اتفقت الإدارة مسبقًا على أن الخسارة ستعني نهاية مهمته، وهو ما تحقق بعد الهزيمة الثقيلة بثلاثية دون رد.

وعلى إثر ذلك، عقدت إدارة النادي عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية، بقيادة الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام، تم خلالها حسم القرار النهائي بالانفصال عن المدرب.

ولا ترتبط أسباب الرحيل بالنتائج فقط، إذ أشارت تقارير إلى أن تودور يفضل مغادرة منصبه في ظل ظروفه الشخصية عقب وفاة والده مؤخرًا، ما ساهم في الوصول إلى اتفاق مشترك لإنهاء التعاقد.

في الوقت ذاته، بدأت إدارة توتنهام التحرك لاختيار البديل، حيث تدرس عدة أسماء، أبرزها النمساوي آدي هوتر، المدير الفني السابق لموناكو، إلى جانب كريس هيوتون، الذي يمتلك خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي وسبق له قيادة الفريق بشكل مؤقت.