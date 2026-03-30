توتنهام يفاوض دي زيربي بعقد ضخم لإنقاذ الفريق

دخل توتنهام هوتسبير في مفاوضات متقدمة مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الكرواتي إيجور تودور الذي تم الاستغناء عنه مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وحسب ما أورده الصحفي ديفيد أورنستين، قدم النادي اللندني عرضًا طويل الأمد يمتد لخمس سنوات، في محاولة لإقناع دي زيربي بالموافقة على المشروع الجديد، إلى جانب عرض مالي كبير يجعله من بين أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، مع اقتراب التوصل لاتفاق نهائي خلال وقت قريب، في ظل رغبة إدارة توتنهام في حسم ملف المدرب سريعًا.

يأتي هذا التحرك في ظل وضع صعب يعيشه الفريق في جدول الدوري، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، بفارق ضئيل عن مراكز الهبوط، ما يزيد من أهمية التعاقد مع مدرب قادر على إنقاذ الموسم.