موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه آرسنال اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، و6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية ومصر.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة جمعها من 32 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة. ويأمل “الجانرز” في توسيع الفارق والاقتراب أكثر من حسم اللقب الغائب منذ أكثر من عقدين.

رغم اقتراب آرسنال من اللقب، إلا أن الفريق تعرض لبعض التعثرات مؤخرًا، أبرزها الهزيمة أمام بورنموث، ما أعاد المنافسة إلى الواجهة. ويأمل أرتيتا في استعادة التوازن سريعًا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أقوى منافسيه.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، وإشعال الصراع على اللقب في الجولات المتبقية. ويملك الفريق سجلًا قويًا في المباريات الكبرى، ما يعزز من حظوظه في هذه المواجهة.