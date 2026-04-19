قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال .. الليلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره آرسنال على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من موسم 2025-2026.

 وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

تتجدد المواجهة التكتيكية بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومواطنه ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال. ويسعى كل منهما لفرض أسلوبه وتحقيق الفوز في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة جمعها من 32 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة. ويأمل “الجانرز” في توسيع الفارق والاقتراب أكثر من حسم اللقب الغائب منذ أكثر من عقدين.

آمال آرسنال وتحديات المرحلة الأخيرة

رغم اقتراب آرسنال من اللقب، إلا أن الفريق تعرض لبعض التعثرات مؤخرًا، أبرزها الهزيمة أمام بورنموث، ما أعاد المنافسة إلى الواجهة. ويأمل أرتيتا في استعادة التوازن سريعًا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أقوى منافسيه.

مانشستر سيتي يطارد الصدارة

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، وإشعال الصراع على اللقب في الجولات المتبقية. ويملك الفريق سجلًا قويًا في المباريات الكبرى، ما يعزز من حظوظه في هذه المواجهة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، و6:30 مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

الحادث

القبض على المتهم بدهس شخص بالبحيرة

أرشيفية

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد