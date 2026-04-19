قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال .. الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره آرسنال على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من موسم 2025-2026.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

تتجدد المواجهة التكتيكية بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومواطنه ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال. ويسعى كل منهما لفرض أسلوبه وتحقيق الفوز في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة جمعها من 32 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة. ويأمل “الجانرز” في توسيع الفارق والاقتراب أكثر من حسم اللقب الغائب منذ أكثر من عقدين.

آمال آرسنال وتحديات المرحلة الأخيرة

رغم اقتراب آرسنال من اللقب، إلا أن الفريق تعرض لبعض التعثرات مؤخرًا، أبرزها الهزيمة أمام بورنموث، ما أعاد المنافسة إلى الواجهة. ويأمل أرتيتا في استعادة التوازن سريعًا وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أقوى منافسيه.

مانشستر سيتي يطارد الصدارة

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، وإشعال الصراع على اللقب في الجولات المتبقية. ويملك الفريق سجلًا قويًا في المباريات الكبرى، ما يعزز من حظوظه في هذه المواجهة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، و6:30 مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة