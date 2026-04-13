الكشف عن حكم قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن حكم مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قد تحسم اللقب.

تُقام المباراة على ملعب "الاتحاد" يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/26، إذ يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 64 نقطة، مع مباراة مؤجلة للسيتي ضد كريستال بالاس.

ووقع الاختيار على الحكم المخضرم أنتوني تايلور لإدارة هذه القمة، ويعاونه جاري بيسويك وإيان حسين، وسيتولى بول تيرني مهام الحكم الرابع، بينما سيكون جون بروكس مسؤولاً عن تقنية الفيديو (VAR).

يُعتبر تايلور، الذي بدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي عام 2010، من أكثر الحكام خبرة في تاريخ البطولة، حيث أدار 426 مباراة. وقد قاد ثلاث مباريات لكل من الفريقين هذا الموسم: آرسنال فاز مرة وتعادل مرتين، بينما مانشستر سيتي حقق فوزين وخسر مرة.

يُذكر أن أنتوني تايلور هو أحد الحكمين الإنجليزيين اللذين اختارهما الفيفا للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، إلى جانب مايكل أوليفر، بعد مشاركتهما في مونديال قطر 2022.