مصر تستضيف فعاليات الكونفدرالية الدولية لصيد الأسماك بمشاركة 17دولة

يستعد الاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح، لتنظيم فعاليات الجمعية العمومية للكونفدرالية الدولية بحضور 17 دولة، خلال الفترة من 22 وحتى 25 أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتحول الاتحاد لخلية نحل من أجل وضع اللمسات النهائية وخروج الحدث المهم بأفضل شكل وصورة تعبر عن قدرة مصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

وينعقد خلال فاعليات الكونفدرالية الدولية العديد من الأحداث ومنها: "الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك في المياه المالحة، والاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك بالمياه العذبة، و الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك بطريقة الفلاي.

وحظت مصر على شرف تنظيم الجمعية العمومية للكونفدرالية باجماع الأراء خلال الجمعيه العمومية التي أقيمت بدولة سلوڤينيا في أبريل من العام الماضي.

كما نجح الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك في الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم لصيد الاسماك بمدينة الجونه عام 2028 خلال فاعليات الجمعيه العموميه للكونفدرالية الدولية بجنوب أفريقيا عام 2024.



كما تتقدم مصر هذا العام بطلب تنظيم بطولة العالم الثالثة للأندية بمنتجع الجونة عام 2027، وهو ما يشير إلى أن الاتحاد يخطو خطوات هائلة ومذهلة في ظل الدعم الكبير من قبل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل.

ويحظى الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بثقة أعضاء الجمعية العمومية للكونفدرالية الدولية لرياضة صيد الأسماك في ضوء جهود لنشر الرياضة ونشر ثقافة الصيد الرياضي والأخلاقي والحفاظ على الثروة السمكية والحرص على البعد البيئي للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة الصيد.