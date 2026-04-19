أجواء نارية قبل ديربي الميرسيسايد.. استقبال جماهيري خيالي لـ إيفرتون | فيديو

شهد محيط ملعب هيل ديكنسون أجواءً جماهيرية حماسية قبل انطلاق ديربي ميرسيسايد، حيث استقبلت جماهير إيفرتون لاعبي الفريق بطريقة مميزة ومليئة بالحماس، يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المراكز الأوروبية.

وحرصت جماهير إيفرتون على التواجد بكثافة منذ الساعات الأولى، وسط هتافات ودعم كبير للاعبين، في محاولة لتحفيز الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الطرفين في جدول الترتيب.

وتأتي هذه الأجواء في إطار الاستعدادات المكثفة للديربي المرتقب، والذي يحظى دائمًا بطابع خاص من الحماس والندية، حيث يسعى إيفرتون للاستفادة من دعم جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الغريم التقليدي.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، في ظل سعيه لاستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، ما يزيد من الضغوط قبل هذه المواجهة المرتقبة.

على الجانب الآخر، يعيش إيفرتون حالة معنوية مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، أبرزها الفوز على نيوكاسل يونايتد، كما يتطلع لتكرار تفوقه في مواجهة الدور الأول، التي حسمها لصالحه بنتيجة 2-1.