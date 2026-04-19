محمد صلاح أساسي في ديربي المرسيسايد.. تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لـ ليفربول، بقيادة آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي، بعد مشاركته كبديل في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا، إذ قد يكون الظهور الأخير لـ صلاح في ديربي الميرسيسايد، بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 47 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع ترتيب الجدول.