الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نهاية المشوار تقترب.. ما وجهة محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

مع اقتراب نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول، تتزايد التكهنات حول وجهته المقبلة، في ظل اهتمام واسع من عدة دوريات وأندية تسعى لضم النجم المصري، ما يجعل مستقبله واحدًا من أبرز ملفات سوق الانتقالات.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن رحيل صلاح بنهاية موسم 2025-2026 يبدو شبه محسوم، بعد سنوات حافلة بالأرقام والإنجازات داخل “أنفيلد”، حيث أصبح أحد أساطير النادي بفضل مساهماته التهديفية الكبيرة وتأثيره المستمر في مختلف البطولات. 

رحيل محمد صلاح عن ليفربول 

نشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن «الوقت قد حان» واصفًا المرحلة الحالية بأنها «بداية الوداع» مؤكدًا في الوقت ذاته تركيزه الكامل على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة مع الفريق.

وتابع: «لم أتخيّل يوماً إلى أي حد سيصبح هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس جزءاً من حياتي، ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم، بل شغف وتاريخ وروح».

وأشار قائد منتخب مصر إلى أن الفريق «احتفل معاً بالانتصارات وفاز بأهم الألقاب وكافح خلال أصعب الفترات» موجهاً الشكر لكل من كان جزءاً من مسيرته في النادي، وخصوصاً زملاءه والجماهير التي قال إن دعمها سيبقى معه دائماً.

واختتم صلاح: «الرحيل ليس سهلاً أبداً، لقد منحتموني أجمل أيام حياتي، سأبقى دائماً واحداً منكم، وسيبقى هذا النادي بيتي لي ولعائلتي»، في إشارة إلى النشيد الشهير لجماهير ليفربول.

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل اللاعب، يأتي في مقدمتها الانتقال إلى الدوري السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه عبر أندية كبرى مثل الهلال والنصر والاتحاد. 

ورغم أن العروض المالية قد لا تصل إلى نفس الأرقام الضخمة التي طُرحت سابقًا، فإن فكرة انتقاله إلى الخليج لا تزال قائمة بقوة، في إطار مشروع تطوير الدوري واستقطاب النجوم العالميين. 

في المقابل، لا تزال الخيارات الأوروبية مطروحة، حيث تتابع أندية بارزة موقف اللاعب، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، إلى جانب اهتمام أندية أخرى ترغب في الاستفادة من خبرته الكبيرة على أعلى مستوى، سواء فنيًا أو تسويقيًا، خاصة أنه لا يزال قادرًا على العطاء في البطولات الكبرى. 

كما دخلت أندية الدوري الأمريكي على خط المنافسة، إذ يُعد هذا الخيار جذابًا من الناحية التسويقية والرياضية، مع اهتمام أندية مثل إنتر ميامي ونيويورك سيتي بالتعاقد معه، في ظل رغبة مسؤولي المسابقة في استقطاب أسماء عالمية ترفع من قيمة البطولة، خصوصًا بعد تجارب ناجحة مع نجوم كبار. 

ومن بين الأندية المطروحة أيضًا، نادي سان دييجو المملوك لرجل أعمال مصري، إلى جانب شيكاغو، حيث تدرس هذه الفرق إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات المقبلة، مع التأكيد على أن القرار النهائي سيعتمد بالأساس على رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا. 

