رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في ليفربول بعد إصابة إيكيتيكي| تفاصيل

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي حتى نهاية الموسم، إثر إصابة خطيرة في وتر أكيليس، ما أدى إلى إعادة تشكيل ملامح المنافسة الهجومية داخل الفريق خلال المرحلة الحاسمة.

وكان إيكيتيكي أحد أبرز عناصر ليفربول هذا الموسم، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 17 هدفًا، ما يجعل غيابه خسارة كبيرة على المستوى الفني.

رقم قياسي أمام محمد صلاح

قد تفتح إصابة إيكيتيكي، الباب أمام النجم المصري محمد صلاح لاستعادة بريقه التهديفي والمنافسة بقوة على صدارة هدافي الفريق.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول برصيد 11 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن دومينيك سوبوسلاي، ما يجعل الصراع مفتوحًا في ظل تبقي عدد محدود من المباريات.

هذا التقارب في الأرقام يمنح اللاعب المصري فرصة واقعية لتحقيق إنجاز جديد، خاصة إذا نجح في استغلال المباريات المتبقية وتسجيل أهداف حاسمة، خاصة وأنه المنفذ الأول لركلات الجزاء في ليفربول.

مباريات ليفربول المقبلة

من المنتظر أن يخوض ليفربول سلسلة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي، تشمل مباريات أمام أندية مثل إيفرتون ومانشستر يونايتد وأستون فيلا خارج ملعبه، إلى جانب لقاءات على ملعب “أنفيلد” ضد تشيلسي وكريستال بالاس وبرينتفورد، وهي مواجهات قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية هداف الفريق.

ورغم بعض التذبذب في مستوى صلاح خلال فترات من الموسم، فإنه لا يزال يحتفظ بتأثيره الهجومي، بعدما سجل أهدافًا في عدة بطولات، من بينها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعكس استمراريته كأحد أهم لاعبي الفريق.

وفي حال تمكن صلاح من استغلال الفرصة التي أتاحها غياب إيكيتيكي، فقد يختتم موسمه بشكل مميز يعزز مكانته التاريخية داخل النادي، خاصة أنه يحتل بالفعل مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، مع اقترابه من أرقام أسطورية.

كم عدد أهداف صلاح مع ليفربول؟

بانتقال محمد صلاح إلى ليفربول، تفجرت مواهبه التهديفية ونجح خلال 7 مواسم داخل قلعة الآنفيلد في كتابة اسمه بأحرف من نور، حيث قاد الريدز لتحقيق عدة بطولات أهمها دوري أبطال أوروبا في 2019، بينما استعاد الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 20 عامًا وذلك في موسم 2019-2020.

ومنذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وحتى الآن، خاض 437 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 256 هدفًا، ليصبح في المركز الثالث بقائمة الهدافيين التاريخيين للريدز، متخطيًا أساطير مثل ستيفن جيرارد ورودي فاولر.

يحتل محمد صلاح الآن، المركز الرابع في قائمة الهدافيين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز التي يتصدرها آلان شيرار.