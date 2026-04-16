ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيفا يختار محمد صلاح ضمن قائمة 10 لاعبين منتظر تألقهم في كأس العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة أفريقيا ومن المنتظر تالقهم في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا

وأشار الاتحاد الدولي خلال تقريره إلى نجوم جدد يحملوا الراية من نجوم أفريقيا على الساحة العالمية ومنتظر قيادة منتخبات بلادهم لتحقيق مفاجأة كبيرة.

وتصدر القائمة محمد صلاح باعتباره أحد أفضل النجوم في قارة أفريقيا ومن المنتظر تألقه في كأس العالم وقيادة منتخب بلاده لتحقيق مفاجأة.

وقضى محمد صلاح 9 مواسم مميزة في ليفربول نجح خلالها في حصد عدة ألقاب فردية وجماعية وأبرزهم دوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي مرتين وأربعة جوئز حذاء ذهبي .

ويحمل الفرعون المصري وفق تقرير الفيفا أمال المصريين في خط الهجوم مثلما قادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وسجل 4 أهداف وصنع هدف ليبقي أحد أبرز الأسماء في المنتخب.

وشملت القائمة لايلي فوستر نجم منتخب جنوب إفريقيا وبيرنلي الانجليزي وإبراهيم دياز نجم ريال مدريد والمغرب وأماد ديالو نجم كوت ديفوار وأنطوان سيمينيو نجم غانا وسيدريك باكومبو بطل الكونغو الديمقراطية

ومن المنتظر تقديم حنبعل المجبري أداءا مميزا مع منتخب تونس وسيدني لوبيز كابرال نجم الرأس الأخضر وبالطبع سايدو ماني نجم السنغال وأمين جويري رفقة منتخب الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

5 أمور طالب بها النبي لمن يجلس في الطريق

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد