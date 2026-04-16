فيفا يختار محمد صلاح ضمن قائمة 10 لاعبين منتظر تألقهم في كأس العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة أفريقيا ومن المنتظر تالقهم في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا

وأشار الاتحاد الدولي خلال تقريره إلى نجوم جدد يحملوا الراية من نجوم أفريقيا على الساحة العالمية ومنتظر قيادة منتخبات بلادهم لتحقيق مفاجأة كبيرة.

وتصدر القائمة محمد صلاح باعتباره أحد أفضل النجوم في قارة أفريقيا ومن المنتظر تألقه في كأس العالم وقيادة منتخب بلاده لتحقيق مفاجأة.

وقضى محمد صلاح 9 مواسم مميزة في ليفربول نجح خلالها في حصد عدة ألقاب فردية وجماعية وأبرزهم دوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي مرتين وأربعة جوئز حذاء ذهبي .

ويحمل الفرعون المصري وفق تقرير الفيفا أمال المصريين في خط الهجوم مثلما قادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وسجل 4 أهداف وصنع هدف ليبقي أحد أبرز الأسماء في المنتخب.

وشملت القائمة لايلي فوستر نجم منتخب جنوب إفريقيا وبيرنلي الانجليزي وإبراهيم دياز نجم ريال مدريد والمغرب وأماد ديالو نجم كوت ديفوار وأنطوان سيمينيو نجم غانا وسيدريك باكومبو بطل الكونغو الديمقراطية

ومن المنتظر تقديم حنبعل المجبري أداءا مميزا مع منتخب تونس وسيدني لوبيز كابرال نجم الرأس الأخضر وبالطبع سايدو ماني نجم السنغال وأمين جويري رفقة منتخب الجزائر