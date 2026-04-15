لاعبو الأهلي يُهدّدون بعدم الانضمام لمنتخب مصر بسبب العقوبات | تفاصيل

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يتمتع بمنظومة عمل قوية ساهمت في نجاحه خلال السنوات الأخيرة، على عكس ما وصفه بوجود بعض أوجه القصور الإداري في الزمالك.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي عنده سيستم ونظام واضح، وده سبب نجاحه المستمر، على عكس الزمالك اللي فيه بعض سوء الإدارة".

وأضاف: "سمعت أن بعض لاعبي الأهلي أخطروا الإدارة بأنهم لن ينضموا لمعسكر المنتخب المقبل في حال عدم رفع العقوبات التي وقعت عليهم من رابطة الأندية، وأتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح".

وتابع: "الأزمة الحالية بين الأهلي واتحاد الكرة قد تؤثر على منتخب مصر، خاصة أن هناك لاعبين أساسيين مثل محمد الشناوي وتريزيجيه يمثلان عناصر مهمة في المنتخب".

وأردف:" فريق شباب بلوزداد فريق قوي، وأهدر 4 فرص خطيرة أمام الزمالك، ولو أُتيحت له مساحات في مباراة العودة قد يهدد مرمى الزمالك بشكل كبير، لذلك المباراة ليست سهلة على الإطلاق".

واختتم:"من المتوقع أن تشهد تشكيلة الزمالك بعض التغييرات البسيطة، وقد يتواجد أحمد ربيع على مقاعد البدلاء، مع إمكانية مشاركة أحمد فتوح في وسط الملعب حسب رؤية الجهاز الفني".