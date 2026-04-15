موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

خاض فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، مباراته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

واستضاف ملعب ميتروبوليتانو مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وحقق برشلونة الفوز في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليودّع البطولة بمجموع المباراتين.

ويستعد برشلونة للعودة إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث يخوض مباراته المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين أمام سيلتا فيجو، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 22 أبريل.

ويستضيف ملعب كامب نو مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الليجا، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.