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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بضغطة زر.. إليك كيفية نقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر بسرعة فائقة

تحويل بياناتك
تحويل بياناتك
لمياء الياسين

خطوة بخطوة يمكنك تحويل بياناتك من حاسوب لحاسوب آخر عبر حاسبك المحمول وذلك بخطوات بسيطة وبكفاءة  وقد يكون كلاهما من مسافة بعيدة عن الآخر  ولكن في المقابل قد يكونان متصلين بنفس الشبكة؟ إليك شرحًا خطوة بخطوة لنقل الملفات بين الأجهزة على نفس الشبكة بخمس طرق مختلفة.

فهل لديك جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز كمبيوتر محمول، ولكنهما بعيدان عن بعضهما البعض، يمكنك نقل الملفات بينهما بكفاءة إذا قمت بتوصيلهما بنفس جهاز التوجيه (وليس معًا بشكل مباشر)؟"

أسرع برنامج لنقل الملفات

فهل تريد مشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر على شبكتك المنزلية؟ وفيما يلي مقارنة قصيرة للطرق الخمس التالية التي ستتعرف عليها قريبًا:

-نقل الملفات على نفس الشبكة وتعد أفضل حل متاح لمشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows أو أجهزة Mac هو اللجوء إلى متخصص أداة نقل الملفات مثل AnyViewer. 

-تسجيل الدخول إلى نفس الحساب على الكمبيوتر الشخصي، وسيتم ذلك تلقائيًا.

فقط انتقل إلى  الجهاز ، وحدد الكمبيوتر الذي تريد مشاركة الملفات معه، ثم انقر فوق  نقل الملفات .

- ستظهر نافذة نقل الملفات على اليسار، وجهاز الكمبيوتر على اليمين. لإرسال الملفات المحددة إلى جهاز الكمبيوتر ، عليك النقر على السهم الأيمن، والعكس صحيح.

- عليك تفعيل ميزة "المشاركة عن قرب" على جميع أجهزة الكمبيوتر التي ترغب بمشاركة الملفات معها. للقيام بذلك، افتح "الإعدادات" ، ثم انقر على "النظام" > "التجارب المشتركة" ، ثم فعّل ميزة "المشاركة عن قرب" . 

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