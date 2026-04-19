مصطفى فتحي يجري جراحة ناجحة في الترقوة.. صور

أجرى مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، جراحة ناجحة اليوم الأحد في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ودية.

‎وأُجريت الجراحة على يد الدكتور أشرف نهاد محرم، استشاري جراحة العظام، حيث تكللت العملية بالنجاح، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

‎وكان مصطفى فتحي قد أصيب أمس خلال مواجهة فريقه الودية أمام حلوان العام، ضمن تحضيرات بيراميدز لاستئناف منافسات الدوري وملاقاة نادي الزمالك، قبل أن تُثبت الفحوصات الطبية حاجته إلى تدخل جراحي عاجل.

وجاء قرار التدخل الجراحي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى فتحي، والتي أكدت صعوبة الاكتفاء بالعلاج التحفظي، ما استدعى سرعة إجراء العملية لتثبيت الإصابة وضمان تعافيه بشكل سليم.

غياب اللاعب

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية للفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني على إمكانيات اللاعب الهجومية ودوره المؤثر في صناعة الفرص، خاصة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن يغيب مصطفى فتحي عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف عقب الجراحة، قبل العودة التدريجية للمشاركة مع فريقه.