سيد فؤاد: نعيد إحياء المسرح داخل ماسبيرو كمشروع إنتاجي متكامل لا كفرقة تقليدية

أكد الكاتب الصحفي سيد فؤاد، المشرف على مشروع فرقة ماسبيرو المسرحية ورئيس قناة نايل سينما، أن مبادرة إعادة المسرح إلى التلفزيون تمثل خطوة استراتيجية لإحياء دور ماسبيرو كمنصة إنتاج فني متكاملة، وليس مجرد كيان إداري تقليدي.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي عقد بمسرح ماسبيرو بحضور قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وعدد من رموز الفن والثقافة، حيث أشار إلى أن فكرة المسرح داخل التلفزيون ليست جديدة، بل تمت محاولتها منذ نحو 30 عامًا لكنها لم تكتمل آنذاك، رغم وجود كوادر فنية كبيرة داخل مبنى ماسبيرو.

وأوضح “فؤاد” أن المشروع الجديد يقوم على مفهوم مختلف، حيث لا يتم إنشاء فرقة مسرحية تقليدية قائمة على موظفين ورواتب ثابتة، وإنما يتم التحول إلى نموذج إنتاجي متكامل يعتمد على تقديم عروض مسرحية متنوعة بالتعاون مع فرق مستقلة ومسرح الدولة ومركز الإبداع الفني وغيرهم.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن المشروع سيشمل أيضًا تطوير وحدة متخصصة في الإخراج التلفزيوني الإبداعي، بهدف تقديم العروض المسرحية بصورة تتناسب مع الشاشة، وليس مجرد “نقل تلفزيوني” تقليدي، بما يضمن الحفاظ على القيمة الفنية والإبداعية للعمل المسرحي.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إنتاج عروض جماهيرية متنوعة تشمل المسرح الجاد والكوميدي ومسرح الطفل ومسرح العرائس، إلى جانب الانفتاح على أنماط حديثة مثل عروض الـStand-up Comedy، بما يواكب تطور الذوق العام.

وأكد فؤاد أن فرقة ماسبيرو المسرحية ستكون مفتوحة أمام الشراكات مع القطاع الخاص والداعمين، مشيرًا إلى وجود توجه لإنتاج عروض طوال العام ضمن منظومة إنتاج مرنة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المشروع يستهدف أن يكون إضافة حقيقية للمشهد المسرحي المصري، وليس بديلاً عن مؤسسات وزارة الثقافة، بل شريكًا داعمًا لها في توسيع قاعدة الإنتاج المسرحي والوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدًا أن اللقاء الحالي هو بداية لسلسلة خطوات عملية ستنتهي بإطلاق المشروع قريبًا.