الفلوس بتطير في الهوا.. سيدة صينية تلقي آلاف الدولارات من البلكونة بعد خلاف مع زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يُظهر سيدة صينية وهي تُلقي آلاف الدولارات من شرفة منزلها، عقب نشوب خلاف حاد مع زوجها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المستخدمين.

وأثار مشهد تساقط الأوراق فضول المارة في الشارع، الذين ظنوا في البداية أنها أوراق بلاستيكية، لكن مع توقفهم والتقاط بعض الأوراق، تبين أنها أموال حقيقية، ما دفع المزيد من الأشخاص للتجمع ومحاولة جمع أكبر قدر من الأموال المتناثرة.

ولم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة وراء الواقعة أو حجم الخسائر الناتجة عنها، بينما استمر الفيديو في الانتشار بشكل واسع عبر المنصات، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والاستغراب من تصرف السيدة.