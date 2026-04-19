جاهزية الشيبي وزلاكة لمواجهة الزمالك

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عن جاهزية محمد الشيبي و محمود زلاكه لاعبي بيراميدز لمواجهة الزمالك ضمن مباريات كأس مصر.

يستعيد فريق الزمالك جهود لاعبه محمد شحاتة، في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد شحاته قد تعرض للإيقاف بعد الطرد في مباراة الاتحاد السكندري وغاب بسببه أمام إنبي والمصري البورسعيدي في افتتاح مرحلة الحسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.