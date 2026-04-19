كريم فؤاد عبر انستجرام: مختبر بالألم ومُسترشد بالإيمان

علق اللاعب كريم فؤاد نجم الأهلي علي إصابته الأخيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام على ستوري.

ونشر كريم فؤاد صورة له ، متعلقةً: "مُختبر بالألم ومُسترشد بالإيمان".

وكان قد قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم فؤاد لاعب الفريق، يواصل التأهيل ضمن برنامج العلاج الطبيعي الخاص به، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله أن كريم فؤاد يؤدي فقرات التأهيل بالمرحلة الأخيرة، ويخضع لقياسات بدنية مستمرة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة على مستوى الركبة قبل عدة أسابيع، وخضع لبرنامج علاج تحفظي دقيق.