الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار أسوان: تحصين للثروة الحيوانية.. ويوم ترفيهي لذوي الإعاقة.. وجهود لوحدة السكان ومحو الأمية.. وندوات توعوية لمديرية العمل

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

فقد تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتى إنطلقت أواخر الشهر الماضى حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وبلغ إجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها منذ إنطلاق الحملة 45 ألف و 699 رأس  ، وقد تم تحصين عدد 30 ألف و 99 رأس من الأبقار ، بالإضافة إلى تحصين 15 ألف و 600 رأس من الأغنام والماعز  .

مبادرة طريق مضئ لطفلي .. تنظيم يوم ترفيهى لذوى الإعاقة البصرية بأسوان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتنظيم ‏يوم ترفيهى لأبنائنا من ذوى الإعاقات البصرية  .

ويأتى تنفيذ المبادرة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائه الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة .

محافظ أسوان يتابع نتائج التقرير ربع السنوى الخاص بإنجازات وحدة السكان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج التقرير الربع سنوى الخاص بإنجازات وحدة السكان عن الفترة من يناير وحتى مارس الماضى.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

فى أسوان.. قوافل إعلامية توعوية لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ رؤية الدولة المصرية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود التوعية والقوافل الهادفة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال فريق العمل بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان بقيادة صفاء عفيفى مدير الفرع .

وتضمنت القافلة مجموعة من الأنشطة والجهود الميدانية التى أسفرت عن نتائج ملموسة من بينها تنفيذ 25 إستكتابا للمواطنين ، وتسليم 27 شهادة للمتحررين من الأمية ، فضلاً عن إجراء 34 إمتحاناً فورياً .

حملات تفتيشية وندوات توعوية لمديرية العمل بأسوان للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية

نفذت مديرية العمل من خلال إداراتها المختلفة عدد من الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مع عقد ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية.


 

