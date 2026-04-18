مبادرة طريق مضئ لطفلي .. تنظيم يوم ترفيهى لذوى الإعاقة البصرية بأسوان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتنظيم ‏يوم ترفيهى لأبنائنا من ذوى الإعاقات البصرية .

ويأتى تنفيذ المبادرة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائه الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة .

ويتم العمل لدعم ذوى الإعاقة البصرية ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز، وتضمن اليوم الترفيهى تنظيم رحلة نيلية ، وزيارة ميدانية لحديقة فريال .

يوم ترفيهى

ووجه محافظ أسوان لتوفير وسائل النقل للطلاب المشاركين بالمبادرة لتسهيل حركة التنقل لهم ، والإستمتاع باليوم الترفيهى وذلك بإشراف من مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية .

وتم تنفيذ الفاعلية بمناسبة مرور عامين على تدشين المبادرة ، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد .