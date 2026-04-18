شيخ البلاغيين يتوج عالميًا.. محمد محمد أبو موسى يحصد جائزة الملك فيصل 2026

تُوّج البروفيسور محمد محمد أبو موسى بجائزة جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2026 في فرع خدمة الإسلام، تقديرًا لمسيرة علمية ممتدة كرّسها لخدمة اللغة العربية وعلوم البلاغة.

جاء هذا التكريم تتويجًا لعطاء علمي ثري، حيث عُرف بلقب “شيخ البلاغيين” لدوره البارز في ترسيخ علوم البيان والدفاع عن إعجاز القرآن الكريم، إلى جانب إسهاماته في تعزيز الهوية الثقافية العربية.

وُلد أبو موسى عام 1937 بمحافظة كفر الشيخ، ونشأ في بيئة ريفية، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قبل أن يلتحق بالدراسة في الأزهر الشريف عام 1949، ويتخرج في كلية اللغة العربية عام 1963 بتقدير متميز.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: