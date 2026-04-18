أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتى إنطلقت أواخر الشهر الماضى حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية .

ووجه المحافظ إلى توفير كافة أوجه التعاون لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية التى تأتى ضمن إستراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، والحد من إنتشار الأمراض الوبائية ، وبما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى ، وذلك فى ظل التنسيق المتواصل مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق .

وبلغ إجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها منذ إنطلاق الحملة 45 ألف و 699 رأس ، وقد تم تحصين عدد 30 ألف و 99 رأس من الأبقار ، بالإضافة إلى تحصين 15 ألف و 600 رأس من الأغنام والماعز .

جهود بيطرية

ويتم تكثيف جهود التوعية والإرشاد من خلال تنفيذ حملات وندوات ميدانية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره الحيوى فى الوقاية من الأمراض ، إلى جانب الدفع بفرق متنقلة مجهزة ومدعومة بأطباء بيطريين وفرق ميدانية مدربة لضمان الوصول إلى المربين فى أماكن تجمع الماشية بكفاءة وسرعة .

والحملة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها حتى تحقيق المستهدفات المطلوبة حيث يتم تكثيف الجهود للوصول إلى كافة القرى والنجوع ، مع تنظيم المزيد من الندوات التوعوية ، وبما يساهم فى رفع وعى المربين ، ويعزز من دور التحصين كخط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة .

ويتم التشديد على ضرورة إستمرار العمل بنفس الكفاءة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين فى مختلف القرى والنجوع ، ومواصلة دعم هذا القطاع الحيوى بإعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية المستدامة ، كما يتم توعية جموع المربين إلى التعاون مع فرق التحصين للإستفادة من خدمات الحملة والحفاظ على صحة الحيوانات وبما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المربين .