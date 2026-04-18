وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتى إنطلقت أواخر الشهر الماضى حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية .

ووجه المحافظ إلى توفير كافة أوجه التعاون لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية التى تأتى ضمن إستراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، والحد من إنتشار الأمراض الوبائية ، وبما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى ، وذلك فى ظل التنسيق المتواصل مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق .

وبلغ إجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها منذ إنطلاق الحملة 45 ألف و 699 رأس  ، وقد تم تحصين عدد 30 ألف و 99 رأس من الأبقار ، بالإضافة إلى تحصين 15 ألف و 600 رأس من الأغنام والماعز  .

جهود بيطرية

ويتم تكثيف جهود التوعية والإرشاد من خلال تنفيذ حملات وندوات ميدانية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره الحيوى فى الوقاية من الأمراض ، إلى جانب الدفع بفرق متنقلة مجهزة ومدعومة بأطباء بيطريين وفرق ميدانية مدربة لضمان الوصول إلى المربين فى أماكن تجمع الماشية بكفاءة وسرعة .

والحملة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها حتى تحقيق المستهدفات المطلوبة حيث يتم تكثيف الجهود للوصول إلى كافة القرى والنجوع ، مع تنظيم المزيد من الندوات التوعوية ، وبما يساهم فى رفع وعى المربين ، ويعزز من دور التحصين كخط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة  .

ويتم التشديد على ضرورة إستمرار العمل بنفس الكفاءة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين فى مختلف القرى والنجوع ، ومواصلة دعم هذا القطاع الحيوى بإعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية المستدامة  ، كما يتم توعية جموع المربين إلى التعاون مع فرق التحصين للإستفادة من خدمات الحملة والحفاظ على صحة الحيوانات وبما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المربين .

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته

لحفظ النفس.. الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد