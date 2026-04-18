جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026.. صور

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسمين الأدبي والعلمي، والشهادة الاعدادية، الدور الأول (معاهد البعوث الاسلامية).

واعتمد اليوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/١٨ فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإعدادية (معاهد البعوث الاسلامية) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م حيث قامت الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة الشيخ حميد حامد ابو عريضة، بإعداد جداول الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

المحرومون من امتحانات الثانوية الأزهرية

وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، موانع المشاركة في أعمال الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال المجلس الأعلى للأزهر في منشور له، إنه لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له قريب من النسب أو المصاهرة بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب حتى الدرجة الرابعة لأعمال وضع الأسئلة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثالثة باقي أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثانية في باقي أعمال النقل والشهادات الأخرى (الابتدائية - الإعدادية - القراءات) ويتم تكليفه بأعمال الملاحظة فقط خارج لجنة الامتحان الخاصة بالطالب وفقا لمقتضيات العمل.

وأوضح المجلس الأعلى للأزهر، صلة القرابة التي تمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات:

- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج، الزوجة

- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الأحفاد

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ، أبناء الأخت، العم والعمة، الخال والخالة، وأبناء الأحفاد.