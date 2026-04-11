الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية .. اعرف السبب

امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أصدر المجلس الأعلى للأزهر، موانع المشاركة في أعمال الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال المجلس الأعلى للأزهر في منشور له، إنه لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له قريب من النسب أو المصاهرة بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب حتى الدرجة الرابعة لأعمال وضع الأسئلة والمطبعة السرية ومراكز توزيع الأسئلة.

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثالثة باقي أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

هؤلاء محرومون من المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية

كما لا يجوز للموظف الاشتراك في أعمال الامتحانات إذا كان له قريب من الدرجة الثانية في باقي أعمال النقل والشهادات الأخرى (الابتدائية - الإعدادية - القراءات) ويتم تكليفه بأعمال الملاحظة فقط خارج لجنة الامتحان الخاصة بالطالب وفقا لمقتضيات العمل.

وأوضح المجلس الأعلى للأزهر، صلة القرابة التي تمنع من المشاركة في أعمال الامتحانات:

- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج، الزوجة

- الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الأحفاد

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ، أبناء الأخت، العم والعمة، الخال والخالة، وأبناء الأحفاد.

نماذج البوكليت للثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن إتاحة النماذج التجريبية لنظام "البوكليت" لطلاب القسمين العلمي والأدبي ​في إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك لمساعدة الطلاب على التأقلم مع شكل الامتحانات ونمط الأسئلة قبل انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه ​تم إعداد هذه نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية بدقة عالية من خلال نخبة من مستشاري المواد الدراسية (العلوم الشرعية، العربية، والثقافية)، بناءً على تكليف مباشر من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي شدد على ضرورة مطابقة النماذج للمعايير الفنية والتربوية الحديثة.

​كما تولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذا العمل الضخم، الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لضمان وصول هذه النماذج للطلاب في وقت مبكر يتيح لهم التدريب الكافي.

وتغطي نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية كافة المواد الشرعية، العربية، والمواد الثقافية (العلمية والأدبية) حيث أن ​نظام البوكليت تم تصميم الأسئلة له وفق نظام "دمج الأسئلة بالإجابة"، وهو النظام المتبع في امتحانات الشهادة الثانوية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه النماذج تهدف إلى كسر حاجز الرهبة لدى الطلاب وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت وتوزيع المجهود داخل اللجنة.

و​يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النسخ الإلكترونية من النماذج التجريبية وتحميلها  من خلال الرابط التالي اضغط هنا

الثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية المجلس الأعلى للأزهر امتحانات الثانوية الأزهرية لجان الثانوية الأزهرية

