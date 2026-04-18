ترامب يتباهى بموقفه تجاه إيران : لم يواجهها أحد بحزم كهذا منذ 47 عاما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نهجه تجاه إيران كان الأكثر صرامة منذ عقود، مشيراً إلى أن “لا أحد تصدى لإيران خلال 47 عاماً كما فعلت أنا”.

وأضاف أن المحادثات الجارية مع طهران تسير “بطريقة جيدة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بابتزازها”.

وتساءل ترامب عن سبب تأخر التحرك الأمريكي تجاه إيران طوال هذه السنوات، قائلاً إنه لا يفهم “لماذا انتظرنا 47 عاماً قبل أن نتحرك”.

كما أشار إلى أن إدارته تتوقع الحصول على معلومات جديدة بشأن إيران بحلول نهاية اليوم، في ظل استمرار الاتصالات والتطورات الدبلوماسية.