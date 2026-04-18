أرخص 5 سيارات كهربائية بالسوق المصري.. سعر ومواصفات وصور

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين أو السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص ‎ 5سيارات كهربائية بالسوق المصري ‏موديل 2026‏.

1- دونج فينج بوكس

تعتمد السيارة على محرك كهربائي أمامي يولد قوة 94 حصانًا (70 كيلووات) مع عزم دوران أقصى يبلغ 160 نيوتن متر. توفر السيارة تجربة قيادة سلسة داخل المدينة مع سرعة قصوى تصل إلى 140 كم/ساعة، وتعتمد على منصة S3 الذكية التي تضمن توزيعاً متوازناً للوزن.

تأتي "بوكس" بخيارين من البطاريات (LFP)؛ الأولى بسعة 31.45 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 330 كم، والثانية بسعة 42.3 كيلووات/ساعة بمدى يصل إلى 430 كم (وفق اختبارات CLTC). وتدعم السيارة الشحن السريع الذي يرفع نسبة البطارية من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:

- الفئة الأولي بسعر 770,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏870,000 جنيه

2- أرك فوكس T1 ‏

تأتي السيارة آرك فوكس T1 بمحرك كهربائي يولد قوة 95 حصانا وعزم دوران 180 نيوتن متر، مما يسمح لها بالانطلاق من الثبات إلى 50 كم/ساعة في 4.5 ثانية، تتميز بنظام تعليق متطور (ماكفرسون في الأمام وشعاع التوائي في الخلف).

تتوفر السيارة ببطارية سعة 41.3 كيلووات/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 425 كم بالشحنة الواحدة، كما تدعم خاصية V2L (Vehicle to Load) التي تسمح باستخدام السيارة كمصدر طاقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر 924,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏994,900 جنيه ‏

3- بي واي دي دولفين سيرف

تعتمد بي واي دي دولفين سيرف، على محرك كهربائي بقوة 75 حصانا (95 كيلووات) وعزم دوران 180 نيوتن متر، السيارة مزودة بتقنية "Blade Battery" الشهيرة من BYD التي تعتبر من أكثر البطاريات أمانا ومقاومة للحرائق، مع نظام تدفئة وتبريد ذكي للبطارية لضمان استقرار الأداء.

تبلغ سعة البطارية في نسخة "سيرف" حوالي 32.2 كيلووات/ساعة، مما يتيح مدى سير يصل إلى 300 كم، وتتميز السيارة بقاعدة عجلات طويلة (2.7 متر) رغم حجمها المدمج، مع شاشة وسطية قابلة للدوران بزاوية 90 درجة.

وتاتي السيارة بفئة سعرية واحدة تقدر بـ 899,900 جنيه .

4- أرك فوكس كاولا إس

يعمل محرك أرك فوكس كاولا إس، الكهربائي بقوة 161 حصانا (120 كيلووات) وعزم دوران 250 نيوتن متر، توفر السيارة أداء قويا على الطرق السريعة مع نظام قيادة ذكي يتضمن مستشعرات وكاميرات لمساعدة السائق والحفاظ على المسار.

زودت ببطارية ضخمة نسبيا بسعة 58.8 كيلووات/ساعة، مما يمنحها مدى تشغيل متميز يصل إلى 500 كم، وتدعم الشحن السريع بقدرة عالية، حيث يمكن إضافة مدى 200 كم من القيادة خلال 15 دقيقة فقط من الشحن، مما يجعلها مناسبة للسفر لمسافات طويلة.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر 1,174,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 1,249,900 جنيه ‏

5- إم جي 4

تعتمد النسخة القياسية من MG4 على محرك خلفي (RWD) يولد قوة 170 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، تتميز بتوزيع وزن مثالي بنسبة 50:50 بين الأمام والخلف، مما يمنحها ثبات استثنائي في المنعطفات وتجربة قيادة رياضية تتفوق بها على منافسيها في نفس الفئة.

تأتي ببطارية سعة 51 كيلووات/ساعة توفر مدى سير يصل إلى 350 كم (وفق معايير WLTP الأوربية الأكثر دقة). السيارة مزودة بمجموعة وسائل أمان "MG Pilot" التي تشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومراقبة النقاط العمياء، مع تصميم خارجي انسيابي يقلل من مقاومة الهواء.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر 1,200,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‎ ‎‏ 1,400,000 جنيه ‏