الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بعد الزيادات الجديدة .. أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم سواء الخارجي أو الداخلي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار أيضًا والتي تعد من أبرز النقاط التي تشغل بال المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك بقوة 100 حصانًا، سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 و 815,000 جنيه.

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 وصولًا إلى 810,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

زودت بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 769,900 إلى 974,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

تستمد هيونداي أكسنت RB قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، وتبدأ السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم بسعر 649,900 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

أرشيفية

عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: فجوة واسعة بين طهران وواشنطن رغم حديث التفاؤل حول المفاوضات

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد