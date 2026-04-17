بعد الزيادات الجديدة .. أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم سواء الخارجي أو الداخلي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار أيضًا والتي تعد من أبرز النقاط التي تشغل بال المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك بقوة 100 حصانًا، سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 و 815,000 جنيه.

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 وصولًا إلى 810,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

زودت بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 769,900 إلى 974,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

تستمد هيونداي أكسنت RB قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، وتبدأ السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم بسعر 649,900 جنيه.