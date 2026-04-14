أخبار السيارات.. أكثر 5 موديلات مبيعا في السوق المصري.. أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك.. كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر مارس الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها ‏58927 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 3.88%عن الشهر السابق .



الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

في اعتراف يعكس تحولات عميقة داخل صناعة السيارات العالمية، أقرت هوندا بأن المنافسة مع الشركات الصينية أصبحت أكثر تعقيدا، في ظل تفوق واضح للصين على مستوى التصنيع وسلاسل التوريد.



أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك في السيارة

يعد حساس الكرنك أحد العناصر الحيوية في منظومة المحرك، حيث يتولى إرسال بيانات دقيقة عن سرعة ودوران عمود الكرنك إلى وحدة التحكم الإلكترونية، والتي تعتمد عليها لتحديد توقيت الشرارة داخل غرفة الاحتراق، هذا التوقيت الدقيق هو ما يضمن احتراقا مثاليا لخليط الوقود والهواء، وبالتالي تشغيل المحرك بكفاءة.



أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏



سنغافورة توسع تجربة التاكسي ذاتي القيادة بالتعاون مع شركات صينية

تواصل Singapore تعزيز توجهها نحو مستقبل النقل الذكي، عبر توسيع نطاق تجارب سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق العامة، في خطوة تعكس سعيها لتكون من الدول الرائدة عالميا في تقنيات التنقل بدون سائق.



كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

أعلنت كوبرا عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة Cupra Raval، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الرياضية المدمجة، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة داخل المدن.