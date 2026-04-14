كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

أعلنت كوبرا عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة Cupra Raval، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الرياضية المدمجة، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة داخل المدن.

       

وتأتي السيارة الجديدة كوبرا Raval بطول يقارب 4 أمتار، ما يمنحها أبعادا مثالية للاستخدام الحضري مع الحفاظ على طابع رياضي واضح، ويبرز التصميم الخارجي بخطوط حادة ولمسات جريئة مستوحاة من عالم سباقات فورمولا E، سواء في شكل المصابيح الأمامية أو فتحات التهوية والانسيابية العامة للهيكل، أما المقصورة الداخلية، فتعتمد على فلسفة تجمع بين البساطة والتقنيات الحديثة، مع شاشة معلومات وترفيه متطورة، ومواد عالية الجودة تضاهي ما يستخدم عادة في فئات أعلى.

من ناحية الأداء، تقدم كوبرا خيارات متعددة من المحركات الكهربائية لتناسب مختلف الاستخدامات، حيث تتراوح القوة بين 116 و226 حصانًا، ما يمنح السيارة طابعا ديناميكيا مميزا في فئتها، وتستطيع النسخة الأقوى التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 7 ثوان، وهو رقم يعكس توجه السيارة نحو الأداء الرياضي رغم كونها سيارة مدمجة، كما زودت بأنظمة متطورة مثل قفل المحور الأمامي الإلكتروني، الذي يعزز الثبات والتحكم خاصة أثناء القيادة في المنعطفات الحادة.

وفيما يتعلق بالبطارية، توفر كوبرا خيارين لتلبية احتياجات المستخدمين؛ الأول بسعة 37 كيلوواط/ساعة يمنح مدى قيادة يصل إلى 300 كيلومتر، بينما يقدم الخيار الثاني بسعة 52 كيلوواط/ساعة مدى يصل إلى نحو 450 كيلومترا وفقا لدورة الاختبار الأوروبية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي داخل المدينة والرحلات المتوسطة.

وتعكس كوبرا من خلال هذا الطراز رؤيتها المستقبلية في تقديم سيارات كهربائية تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتقدمة، مع الحفاظ على سعر تنافسي يستهدف شريحة الشباب والعملاء الباحثين عن تجربة قيادة ممتعة وصديقة للبيئة في آن واحد.

