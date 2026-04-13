سنغافورة توسع تجربة التاكسي ذاتي القيادة بالتعاون مع شركات صينية

تواصل Singapore تعزيز توجهها نحو مستقبل النقل الذكي، عبر توسيع نطاق تجارب سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق العامة، في خطوة تعكس سعيها لتكون من الدول الرائدة عالميا في تقنيات التنقل بدون سائق.

وتعمل الحكومة على إدخال هذه المركبات بشكل تدريجي ضمن منظومة النقل، مع التركيز على خدمات التاكسي والنقل الجماعي، تمهيدا للوصول إلى تشغيل كامل دون تدخل بشري خلال السنوات المقبلة.

حاليا، تشهد مناطق مثل Punggol تشغيلا تجريبيا لـ سيارات ذاتية القيادة، حيث تسير المركبات باستخدام أنظمة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع وجود مشرفين داخلها فقط للتدخل في الحالات الطارئة، دون مشاركتهم في القيادة الفعلية.

وتأتي هذه التجارب بالتعاون مع شركات تكنولوجيا صينية متخصصة في تطوير أنظمة القيادة الذاتية، حيث تعمل على اختبار حلولها في بيئة حضرية معقدة مثل سنغافورة، بالتنسيق مع شركات النقل المحلية.

وتهدف هذه الشراكات إلى تقييم جاهزية التكنولوجيا للتعامل مع تحديات الواقع، مثل الكثافة المرورية العالية، والالتزام بقواعد السلامة، والتفاعل مع مختلف ظروف الطريق.

وتعد الشركات الصينية من أبرز المنافسين عالميا في هذا المجال، وتسعى من خلال هذه التجارب إلى توسيع انتشارها خارج أسواقها المحلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التطوير وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وتراهن سنغافورة على هذه التكنولوجيا لتحسين كفاءة منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على السائقين، إلى جانب تعزيز الاستدامة داخل المدن الذكية.

ورغم التقدم الملحوظ، تظل السلامة هي التحدي الأكبر، حيث تركز الجهات المعنية على ضمان قدرة هذه الأنظمة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المرورية قبل الانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل.