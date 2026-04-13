الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

5 سيارات من ماركات عالمية تراجعت مبيعاتها بسبب الصين

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
عزة عاطف

يشهد سوق السيارات العالمي في أبريل 2026 زلزالًا حقيقيًا مركزه الصين، حيث لم تعد العلامات التجارية الكبرى تكتفي بمواجهة منافسة شرسة، بل باتت تعاني من تراجع تاريخي في المبيعات. 

ومع استمرار توسع شركات التكنولوجيا الصينية، فقدت الماركات التقليدية بريقها أمام التقنيات الفائقة والأسعار التنافسية التي تقدمها الطرازات الكهربائية المحلية.

بورش وفقدان الجاذبية في سوق الرفاهية

سجلت شركة بورش تراجعًا حادًا في مبيعاتها داخل السوق الصيني بنسبة بلغت 21% خلال الربع الأول وبداية أبريل 2026. 

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تحول ذوق النخبة الصينية نحو الطرازات الكهربائية الفاخرة محلية الصنع التي تقدم أنظمة قيادة ذاتية وترفيهية تتفوق بمراحل على ما تقدمه شتوتغارت حاليًا، مما دفع الوكلاء لتقديم خصومات غير مسبوقة للحفاظ على حصصهم السوقية.

سوبارو وصراع البقاء في حقبة الكهرباء

وتواجه سوبارو اليابانية أزمة حقيقية في أبريل 2026، حيث انخفضت حصتها السوقية بشكل ملحوظ نتيجة افتقار تشكيلتها للموديلات الكهربائية القوية التي يطلبها المستهلك الصيني بشدة. 

ومع بلوغ نسبة اعتماد السيارات الكهربائية في الصين 54%، وجدت سوبارو نفسها خارج حسابات جيل الشباب، مما اضطر الشركة إلى إعادة هيكلة كاملة لقطاع التسويق والمبيعات الخارجي في محاولة لوقف النزيف المستمر.

بويك وصدمة التراجع في المعقل التاريخي

العلامة التي كانت تعد فخر جنرال موتورز في الصين، بويك، لم تنجُ من الإعصار الصيني، فرغم تاريخها الطويل هناك، سجلت طرازاتها التقليدية تراجعًا كبيرًا في الطلب نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وضغوط الأسعار المحلية. 

وأصبح التحول نحو الإنتاج المحلي الكامل والبحث عن شراكات صينية جديدة هو الحل الوحيد المتبقي أمامها لتجنب مصير شركات أخرى انسحبت تمامًا من المنافسة.

فولكس فاجن والعودة للمربع الأول

فقدت مجموعة فولكس فاجن مركزها القيادي لصالح الشركات الصينية، حيث أظهرت تقارير أبريل 2026 أن مبيعات المشروعات المشتركة انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية. 

وبات العميل الصيني يرى أن العلامة الألمانية تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي في قمرة القيادة مقارنة بالمنافسين المحليين، وهو ما دفع الشركة لإطلاق حملة مضادة بأسعار شعبية لاستعادة جزء من بريقها الضائع.

نيسان والبحث عن مخرج من نفق الوقود

تعاني نيسان في أبريل 2026 من تآكل مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي. 

ومع فرض الصين نظام النقاط الخضراء الصارم، وجدت نيسان نفسها مطالبة بالإسراع في التحول الكهربائي أو دفع غرامات باهظة، في وقت سجلت فيه مبيعاتها تراجعًا كبيرًا وسط منافسة شرسة من سيارات الدفع الرباعي الصينية الهجينة التي تسيطر على السوق.

هوندا
ارشيفيه
محمد رمضان و Lvbel c5
مياة الشرب بالشرقية
