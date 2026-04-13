شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد ببطارية عملاقة وشاشة 120 هرتز

شركة شاومي هاتف REDMI A7 Pro 5G ، وهو أول طراز "برو" ضمن سلسلة هواتف REDMI A الاقتصادية. يتميز الجهاز بشاشة أكبر وبطارية ذات سعة أكبر، بالإضافة إلى تقديم نظام التشغيل Xiaomi HyperOS 3 لهذه الفئة.

ريدمي A7 برو 5G

ريدمي A7 برو 5G

يتميز هاتف REDMI A7 Pro 5G بشاشة IPS LCD عالية الدقة مقاس 6.9 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة للمس 240 هرتز، مع سطوع يصل إلى 800 شمعة. تتضمن الشاشة تقنية التعتيم DC وحاصلة على شهادات TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق، وضمان عدم وجود وميض، وملاءمة مثالية للرؤية المريحة. كما تدعم تقنية اللمس الرطب 2.0، مما يسمح للشاشة بالاستجابة بدقة حتى مع الأصابع الرطبة أو الدهنية. يبلغ سمك الهاتف 8.15 ملم ووزنه 210 غرام، ويتوفر بألوان الأسود والأزرق الضبابي والبرتقالي الغروبي.

يعمل الجهاز بمعالج UNISOC T8300 ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز بتقنية 6 نانومتر، مقترنًا بمعالج رسوميات Mali-G57. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ويوفر خيارين للتخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. كما يدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 8 جيجابايت. تشمل خيارات الاتصال: شبكة 4G VoLTE مزدوجة، وشبكة Wi-Fi ac، وتقنية Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع GLONASS وGalileo وBDS، بالإضافة إلى منفذ USB من النوع C.

ريدمي A7 برو 5G

مواصفات هاتف ريدمي A7 برو 5G

يعمل الهاتف الذكي بنظام أندرويد 16 مع واجهة المستخدم Xiaomi HyperOS 3. ويُقدم ميزات مثل Google Gemini، وCircle to Search، وHyperIsland لتعدد المهام، وXiaomi Interconnectivity. وتَعِد الشركة بتوفير تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات، وتحديثات أمنية لمدة 6 سنوات.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 32 ميجابكسل مع تقنية HDR+ ووضع التصوير الليلي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاتر تجميل ووضع التصوير الليلي.

تشمل الميزات الإضافية وضع الذكاء الاصطناعي للسماء ووضع المستندات. ويأتي هاتف REDMI A7 Pro 5G مزودًا ببطارية سعة 6300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط وشحن سلكي عكسي بقوة 7.5 واط. وتتحمل البطارية 1000 دورة شحن، وتحتفظ بأكثر من 80% من سعتها بعد أربع سنوات.

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر الهاتف 11,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و12,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت. وسيتوفر ابتداءً من 15 أبريل