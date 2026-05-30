ضربة تموينية موجعة.. إحباط تهريب 141 أسطوانة بوتاجاز و2000 لتر سولار بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التربح من السلع والمواد البترولية المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة طوال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية شنت حملة رقابية موسعة بمركز المحلة الكبرى تحت إشراف ومتابعة المديرية، وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على السلع التموينية المدعمة والتصدي لجميع صور التلاعب والاحتكار.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ70 أسطوانة بوتاجاز تجارية سعة 25 كجم معبأة بالغاز أثناء تهريبها من المحلة الكبرى إلى مركز قطور دون تصاريح رسمية أو مستندات قانونية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة أخرى محملة بـ71 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم بدون أي تصاريح أو خط سير معتمد في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة.

في سياق متصل، تم ضبط 2000 لتر سولار مدعم داخل أحد مصانع الورق غير المرخصة بدون تصريح قانوني لحيازة السولار، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية بقصد استخدامه والاستفادة من فارق الدعم بصورة غير مشروعة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة العيد لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتأكد من توافر السلع والخدمات للمواطنين بصورة منتظمة.

وأكد أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو إهدار الدعم المخصص لهم.

