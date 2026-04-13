الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة ام جى 5 موديل 2020‏.

وتعتمد السيارة ام جى 5 موديل 2020‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، ينتج قوة 120 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مما يوفر استهلاكا اقتصاديا للوقود بمعدل تقريبي يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة ام جى 5 موديل 2020‏، بطول إجمالي يبلغ 4.6 متر وعرض 1.81 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.68 متر توفر مساحة جيدة للركاب في الخلف. كما تبرز في فئتها بشنطة خلفية واسعة سعتها 512 لتر، وخزان وقود يسع 45 لتر، مع جنوط رياضية مقاس 15 أو 16 بوصة حسب الفئة.

وتشتمل ام جى 5 موديل 2020‏، التجهيزات التكنولوجية على شاشة عرض ملونة تعمل باللمس بمقاس يصل إلى 10.1 بوصة في الفئات العليا، مع نظام كاميرات 360 درجة. أما من جانب الأمان، فتوفر السيارة ما يصل إلى 6 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل متطورة مثل ABS وEBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP.

وعن سعر السيارة ام جى 5 موديل 2020‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 500 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

