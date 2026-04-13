أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك في السيارة

يعد حساس الكرنك أحد العناصر الحيوية في منظومة المحرك، حيث يتولى إرسال بيانات دقيقة عن سرعة ودوران عمود الكرنك إلى وحدة التحكم الإلكترونية، والتي تعتمد عليها لتحديد توقيت الشرارة داخل غرفة الاحتراق، هذا التوقيت الدقيق هو ما يضمن احتراقا مثاليا لخليط الوقود والهواء، وبالتالي تشغيل المحرك بكفاءة.

وعند تعرض هذا الحساس للتلف أو الخلل، تبدأ منظومة المحرك في فقدان دقة التوقيت، ما يؤدي إلى إرسال إشارات غير صحيحة من كمبيوتر السيارة، وينعكس ذلك بشكل مباشر على أداء السيارة واستقرارها.

1- أبرز أسباب تلف حساس الكرنك:

- انتهاء العمر الافتراضي للحساس نتيجة الاستخدام الطويل

- التعرض لدرجات حرارة مرتفعة تؤثر على كفاءته

- وصول المياه أو الرطوبة إلى الحساس

- وجود خلل في التوصيلات مثل ارتخاء الفيشة أو تلف الأسلاك

- تسريب زيت بالقرب من الحساس يؤثر على أدائه

- عطل في وحدة التحكم الإلكترونية (وهو احتمال نادر)

2- أهم مؤشرات تلف الحساس:

- ضعف ملحوظ في عزم السيارة أثناء القيادة

- حدوث تقطيع أو نتعات أثناء السير

- اهتزازات غير طبيعية في المحرك

- صعوبة في تشغيل السيارة أو تأخر الاستجابة عند التشغيل

- توقف المحرك بشكل مفاجئ في بعض الحالات