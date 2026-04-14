أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

كريم عاطف

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر مارس الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها ‏58927 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 3.88%عن الشهر السابق .

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 26337سيارة ‏ملاكي بنسبة ارتفاع 27.86%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 316سيارة موديل 2023 ‏و533 سيارة موديل 2024 و2228 سيارة موديل 2025 و23260 سيارة موديل 2026 .‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا في السوق المحلي لشهر مارس :

1- نيسان صني

تاتي السيارة نيسان صني ‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة ‏قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران‎، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي .

أما عن سعر السيارة نيسان صني، فتاتي : 

- فئة Baseline مانيوال بسعر 645,000 جنيه

‏- فئة Baseline أوتوماتيك بسعر 745,000‏ جنيه

‏- فئة A/T / plusبسعر 780,000 ‏جنيه

‏- فئة Super Saloonبسعر 810,000‏ جنيه

2- أم جي زد اس 

تأتي ‏ السيارة أم جي ZS،بمحرك 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 119-120 حصان وعزم 150-180 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة CVTأو 4 سرعات أوتوماتيك، استهلاك اقتصادي للوقود 5.7 - 5.8 لتر/100كم .

أما عن سعر السيارة أم جي ‏ZS‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Comfortبسعر 1,050,000 جنيه

‏- فئة Comfort / ACCبسعر 1,075,000 جنيه

‏- فئة Luxuryبسعر 1,100,000 جنيه

3- شيري اريزو 5

تاتي السيارة شيري أريزو 5، بمحرك 1.5 لتر يولد 114-115 حصانًا وعزم دوران 141-143 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT، تستهلك حوالي 7 لتر/100 كم.

أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 ‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Baseline‏ ‏مانيوال بسعر 655,000 جنيه

‏- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه

‏- فئة HIGHLINEبسعر 735,000 جنيه

4- جيتور T2

تستمد السيارة جيتور T2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 251 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات، وبناقل سرعات 7 أو8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

أما عن سعر السيارة جيتور ‏T2‎‏، فتاتي : ‏

‏- فئة ‏ Luxuryبسعر 1,900,000 جنيه

‏- فئة ‏ Matt Colorبسعر ‏1,930,000‏ جنيه

‏- فئة ‏Luxury i-DM بسعر 2,150,000 جنيه

5- هيونداى النترا ‏

تأتي السيارة هيونداي النترا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، عزم 155 نيوتن متر أو 2 لتر 147 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في AD، أو CVT/DCT في CN7، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي 12-20 كم/لتر.

أما عن سعر السيارة هيونداي النترا، فتاتي : ‏

‏- فئة Smartبسعر 999,000 جنيه

‏- فئة Modernبسعر 1,100,000 جنيه

‏- فئة Modern Sunroofبسعر 1,115,000 جنيه

‏- فئة Top Lineبسعر 1,215,000 جنيه

