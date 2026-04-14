أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات عن شهر مارس الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها وكان عددها 58927 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 3.88%عن الشهر السابق .
أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 26337سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 27.86%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 316سيارة موديل 2023 و533 سيارة موديل 2024 و2228 سيارة موديل 2025 و23260 سيارة موديل 2026 .
وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا في السوق المحلي لشهر مارس :
1- نيسان صني
تاتي السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي .
أما عن سعر السيارة نيسان صني، فتاتي :
- فئة Baseline مانيوال بسعر 645,000 جنيه
- فئة Baseline أوتوماتيك بسعر 745,000 جنيه
- فئة A/T / plusبسعر 780,000 جنيه
- فئة Super Saloonبسعر 810,000 جنيه
2- أم جي زد اس
تأتي السيارة أم جي ZS،بمحرك 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 119-120 حصان وعزم 150-180 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة CVTأو 4 سرعات أوتوماتيك، استهلاك اقتصادي للوقود 5.7 - 5.8 لتر/100كم .
أما عن سعر السيارة أم جي ZS، فتاتي :
- فئة Comfortبسعر 1,050,000 جنيه
- فئة Comfort / ACCبسعر 1,075,000 جنيه
- فئة Luxuryبسعر 1,100,000 جنيه
3- شيري اريزو 5
تاتي السيارة شيري أريزو 5، بمحرك 1.5 لتر يولد 114-115 حصانًا وعزم دوران 141-143 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT، تستهلك حوالي 7 لتر/100 كم.
أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 ، فتاتي :
- فئة Baseline مانيوال بسعر 655,000 جنيه
- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه
- فئة HIGHLINEبسعر 735,000 جنيه
4- جيتور T2
تستمد السيارة جيتور T2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 251 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات، وبناقل سرعات 7 أو8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.
أما عن سعر السيارة جيتور T2، فتاتي :
- فئة Luxuryبسعر 1,900,000 جنيه
- فئة Matt Colorبسعر 1,930,000 جنيه
- فئة Luxury i-DM بسعر 2,150,000 جنيه
5- هيونداى النترا
تأتي السيارة هيونداي النترا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، عزم 155 نيوتن متر أو 2 لتر 147 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في AD، أو CVT/DCT في CN7، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي 12-20 كم/لتر.
أما عن سعر السيارة هيونداي النترا، فتاتي :
- فئة Smartبسعر 999,000 جنيه
- فئة Modernبسعر 1,100,000 جنيه
- فئة Modern Sunroofبسعر 1,115,000 جنيه
- فئة Top Lineبسعر 1,215,000 جنيه