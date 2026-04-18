محافظات

محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ محطة صرف قرية الكرم

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة في أقرب وقت، وذلك استجابة لمطالب أهالي القرية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قرى الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا حظيت خلال المرحلة الأولى من المبادرة بتنفيذ 3199 مشروعًا داخل 192 قرية بالمراكز المستهدفة، وهي العدوة ومغاغة وديرمواس وملوي وأبوقرقاص.

وأوضحت المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكلفة المشروع 102 مليون جنية ونسبة تنفيذ محطة رفع صرف صحى الكرم بلغت 90%، مشيرةً إلى أن المحطة ستخدم أكثر من 23 ألف نسمة من أهالي القرية، والقرى المجاورة بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بمستوى المعيشة.

وفي ختام جولته الميدانية بقرية الكرم، حرص محافظ المنيا على الاستماع إلى مطالب أهالي القرية، والتي تنوعت بين مطالب فردية واحتياجات خدمية، حيث وجه على الفور بتوفير فرصة عمل لأحد المواطنين، إلى جانب صرف مساعدات مالية عاجلة للحالات الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأشار اللواء عماد كدوانى إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نجحت في تغيير شكل الريف المصري، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين داخل القرى والنجوع.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق طه عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

