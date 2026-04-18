محافظ المنيا: فحص عيون 667 ألف طالب وطالبة بمبادرة أطفالنا مستقبلنا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل تحقيق النجاحات المتتالية في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين، مشيدًا بالنتائج المتميزة التي حققتها مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا.

وأشار محافظ المنيا إلى أن المبادرة نجحت في فحص 667 ألفًا و53 طالبًا وطالبة، مع إحالة 37 ألفًا و694 طالبًا لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة، للكشف عن حالات ضعف الإبصار، الحول، وسقوط الجفن، مؤكدًا أن المبادرة تجسد اهتمام الدولة المصرية ببناء جيل صحي قادر على التعلم والإبداع، من خلال الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار وعلاجها، بما يسهم في تحسين المستوى الصحي والتحصيل الدراسي للأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تم تنفيذها خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 6 ديسمبر 2025، بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الأزهر الشريف، والمؤسسة العالمية لأندية الليونز.

وأضاف وكيل الوزارة أن المحافظة شهدت مشاركة 300 فريق طبي تمكنوا من تغطية 960 مدرسة و150 معهدًا أزهريًا بمختلف مراكز المحافظة، بما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب.

كما أسفرت التدخلات العلاجية التي نُفذت خلال الفترة من 14 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026 عن تسليم 3 آلاف و759 نظارة طبية للطلاب المستحقين، وصرف العلاج الدوائي لـ 856 طالبًا وطالبة، إلى جانب تحويل 229 طالبًا وطالبة لإجراء جراحات متخصصة .