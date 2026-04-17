المنيا.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء وتحذير من الرياح المثيرة للأتربة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من سوء الأحوال الجوية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية والسريعة.

وأكد المحافظ ضرورة انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، وربطها بمركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن حالة الطقس غير المستقرة.

وشدد اللواء كدواني على مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات بالشوارع، مع رفع درجة الاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإسعاف و المستشفيات، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والحساسية، بضرورة تجنب التعرض المباشر للأتربة إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات الواقية حال الخروج من المنزل، حفاظاً على سلامتهم.

انخفاض االرؤية الافقية

كما تهيب المحافظة بقائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، نظراً لاحتمالية انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرياح والأتربة.

ولتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والإبلاغ عن أي طارئ، يرجى التواصل مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة المنيا على الأرقام التالية:

0862320001

0862342200

114