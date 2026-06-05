بعد مد المهلة الأخيرة.. اجتماع عاجل لمحافظ الوادي الجديد لمتابعة تقنين الأراضي

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال المهلة الأخيرة الممنوحة حتى ١٩ يوليو القادم.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى للانتهاء من ملفات التقنين وعقد لقاءات تعريفية للمواطنين بكيفية التعامل مع المنصة وتيسير أي معوقات تواجه المواطنين خلال مراحل التسجيل، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل المهلة المحددة، لتلافي الإدراج بموجة الإزالات بعد انتهاء المهلة، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالدقة في مراجعة البيانات وسرعة الانتهاء من العقود المستوفاة للشروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو استرداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.