بحضور 4 وزراء.. تكريم محافظة المنيا بين الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعام

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن اختيار محافظة المنيا ضمن المحافظات المكرمة خلال احتفالية أهل الخير 2 بعد حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية ضمن المحافظات الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعام خلال شهر رمضان لعام 2026، يُعد تقديرًا مستحقًا لجهود جميع الجهات المشاركة في العمل المجتمعي والإنساني، ويعكس روح التعاون والتكاتف بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يجسد ما تتمتع به المنيا من وعي مجتمعي كبير، وحرص دائم على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا نجحت، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في توزيع ما يقرب من 200 مليون وجبة خلال شهر رمضان المعظم، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة المواطنين وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وأكد المحافظ استمرار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتقديم كافة أوجه المساندة للشركاء في العمل الأهلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين.

وتسلّم الجائزة نيابةً عن محافظة المنيا اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والأوقاف، والزراعة، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص، لتكريم المؤسسات الأهلية والمحافظات الفائزة في مسابقة “أهل الخير 2” ومبادرات الإطعام لعام 2026، خلال شهر رمضان المبارك.