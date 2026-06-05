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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. والتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق النائية لتوفير السلع الأساسية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

يؤديها ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة 
محافظ الوادي الجديد تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، داخل لجان مدرستي الشهيدة دعاء و الأمل الإعداديتين بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المحافظ أن عدد اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات الخمس يبلغ ١٢٤ لجنة، استقبلت نحو ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان؛ لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية. كما اطمأنت من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود أي معوقات تواجههم، متمنيةً لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

من ناحية أخرى، أشارت مجدي إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالإدارات، لسير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي معوقات أو ملاحظات والتعامل معها فورًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب.

محافظ الوادي الجديد تتفقد منفذ الوحدة المحلية بحي أرض السلام بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المنفذ الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بحي أرض السلام، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

حيث أشادت بجهود التوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة بالأحياء والمناطق النائية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وحرصت المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، موجهةً بالحفاظ على جودة المنتجات وتنوعها وتوافرها بصورة مستمرة، مع الالتزام بالأسعار المقررة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

انطلاق البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد أوقاف الوادي الجديد
شهدت مساجد الوادي الجديد انطلاق البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل لعام 2026، والذي يعد طوق نجاة وحصن فكري منيع للطفال من خلال ربطهم برباط وثيق ببيوت الله عز وجل، وغرس في نفوسهم الغضة قيم التسامح والمواطنة، والأخلاق الإنسانية الفاضلة، وذلك عبر مناهج علمية وتربوية مبسطة وجاذبة تم إعدادها خصيصًا لتناسب أعمارهم وتطلعاتهم.

تواجد ميداني بالمساجد لمتابعة البرنامج

وأكدت مديرية الأوقاف في بيان لها، أنها حرصت على التواجد الميداني المستمر في مختلف مساجد المراكز والقرى بالوادي الجديد، وجاءت هذه الجولات الميدانية المكثفة للتأكد التام من توفير البيئة الصحية والتربوية الملائمة للأطفال، وتذليل كافة العقبات والتحديات اللوجستية، وضمان انتظام الأئمة والواعظات في أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه.

وأضافت أن فعاليات هذا الصيف تتميز بترابط أنشطتها وتكاملها المعرفي الفريد؛ حيث لا تقتصر اللقاءات اليومية والأسبوعية على تحفيظ القرآن الكريم وتجويد آياته فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة بناء إنساني متكاملة غايتها غرس الآداب العامة، والتعريف بسير الأنبياء العظام والصحابة الكرام ليروا فيهم القدوة الصالحة، إلى جانب تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والدفاع عن مقدراته

وأوضحت أن المساجد تحولت في شتى أرجاء محافظة الوادي الجديد إلى منارات حية تشع نورًا، وهداية، وفرحة، يملأها حماس وشغف الأطفال المقبلين على العلم والمعرفة بروح متطلعة.

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