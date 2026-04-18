محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل مستشفى الرجاء بأبوقرقاص.. صرح طبي جديد لخدمة الأهالي

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تشغيل مستشفى الرجاء التخصصي بمركز أبوقرقاص، واستقبال المواطنين لتلقي الخدمات الطبية، في خطوة جديدة تدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، عقب إزالة كافة المعوقات ومراعاة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة لحين حصول المستشفى على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لإدماجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها من الخدمات المجانية.

وكان في استقبال المحافظ الأنبا فلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، والدكتور بيتر أسعد مدير المستشفى، وعدد من الأطقم الطبية والإدارية.

وأكد المحافظ أن تشغيل المستشفى يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بمراكز جنوب المنيا، ويعكس اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء الصروح الطبية الحديثة، وتوفير خدمات صحية متكاملة تليق بأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة صحية متطورة وشاملة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن محافظة المنيا تشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة، مع قرب انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مستشفى الرجاء التخصصي يمثل صرحًا طبيًا جديدًا يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع ما يضمه من تجهيزات طبية حديثة، وأقسام متخصصة، وكوادر طبية مؤهلة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المواطنين.

والجدير بالذكر أن المستشفى مقام على مساحة 1632 مترًا مربعًا، ويتكون من أربعة طوابق، بسعة إجمالية 110 أسرّة، ويضم أقسام الطوارئ، والمعامل، والأشعة، والعيادات الخارجية، وأربعة أقسام للرعاية المركزة بإجمالي 25 سريرًا، وغرف عمليات كبرى مجهزة، وقسم الأطفال المبتسرين، و13 حضانة، إلى جانب إقامة فندقية متميزة.

بدء التشغيل

من جانبه، أعلن مدير مستشفى الرجاء التخصصي بدء تشغيل جميع الأقسام واستقبال المرضى، بما في ذلك قسم العمليات الجراحية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المستشفى يمثل إضافة نوعية جديدة للمنظومة الصحية بمركز أبوقرقاص ومحافظة المنيا، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مقدمًا الشكر لمحافظ المنيا على جهوده في تذليل كافة العقبات التي ساهمت في بدء التشغيل.

رافق المحافظ النائب حازم فاروق طه عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

