قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في مشهد إنساني، استيقظت مدينة بنها بمحافظة القليوبية على واحدة من أكثر الوقائع غموضًا خلال الفترة الأخيرة، بعد وفاة زوجين في ظروف غامضة. البداية كانت بانتحار سيدة مسنة في مياه الرياح التوفيقي، قبل أن تتكشف مفاجأة أكثر قسوة بالعثور على زوجها جثة هامدة داخل شقته، لتبدأ معها رحلة البحث عن الحقيقة.

بلاغ يهز الأجهزة الأمنية بالقليوبية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقيام سيدة بإلقاء نفسها في مياه نهر النيل، وتحديدًا بالقرب من معدية عزبة البرنس بدائرة قسم أول بنها.

البلاغ لم يكن عاديًا، إذ أشار شهود عيان إلى أن السيدة ألقت بنفسها فجأة في المياه، دون مقدمات واضحة، ما أثار حالة من الذهول بين المتواجدين، الذين سارعوا بإبلاغ الجهات المختصة في محاولة لإنقاذها، إلا أن القدر كان أسرع.

انتشال الجثمان.. وبداية الخيط الأول

على الفور، انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثمان، وبالفحص الأولي تبين أن السيدة تُدعى “وجدية ح”، تبلغ من العمر نحو 65 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمنطقة كفر مناقر التابعة لدائرة القسم.

في تلك اللحظة، بدا الأمر وكأنه واقعة انتحار مأساوية، ربما تقف خلفها ظروف نفسية أو اجتماعية، لكن ما حدث لاحقًا قلب المشهد بالكامل، وحوّل القضية إلى لغز معقد.

صدمة داخل الشقة.. العثور على الزوج جثة هامدة

خلال محاولة إبلاغ زوج السيدة بالواقعة، توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامتهما، لتكون المفاجأة الصادمة في انتظارهم. فقد تم العثور على الزوج جثة هامدة داخل الشقة، في ظروف غامضة، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

المعاينة الأولية أشارت إلى وجود آثار غير طبيعية، مما دفع رجال البحث الجنائي إلى التعامل مع الواقعة بحذر شديد، وفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، خاصة مع تزامن الحادثين في توقيت متقارب.

تحريات مكثفة.. وفرض كردون أمني

على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقعي الحادث، وبدأت فرق البحث في جمع المعلومات، وسماع أقوال الشهود، وفحص علاقات الزوجين وظروفهما المعيشية.

كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة، وتتبع خط سير الزوجة قبل إقدامها على إنهاء حياتها، في محاولة لرسم الصورة الكاملة للحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

تطور مفاجئ في التحقيقات.. لا شبهة جنائية

ومع استمرار التحقيقات، كشفت التحريات الأولية عن مفاجأة جديدة، حيث تبين أن الزوج أقدم على إنهاء حياته داخل الشقة، دون تدخل من أي طرف آخر، وهو ما نفى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

التحقيقات أوضحت أن الزوجة، فور علمها بوفاة زوجها، لم تتمكن من تحمل الصدمة، فغادرت منزلها في حالة انهيار نفسي، متجهة إلى نهر النيل، حيث ألقت بنفسها في المياه، لتنهي حياتها في لحظات مأساوية.

شهادات الجيران.. غموض يحيط بالأسرة

وفي رواية لأحد الجيران، أكد أن الأهالي استيقظوا على خبر انتحار السيدة في عزبة البرنس، قبل أن تتجه الأجهزة الأمنية إلى منزلها لإبلاغ زوجها، ليتم العثور عليه مقتولًا داخل الشقة.

وأضاف أسامة عوف، أحد سكان المنطقة، أن الزوجين لم يكونا معروفين بشكل كبير بين الأهالي، حيث انتقلا مؤخرًا للسكن في الشقة، وهو ما زاد من صعوبة جمع معلومات دقيقة عنهما.

وأشار إلى أن الأسرة تنحدر من منطقة مجاورة تُعرف بعزبة السوق، لافتًا إلى أن قلة احتكاكهما بالسكان جعلت تفاصيل حياتهما غامضة بالنسبة للجيران.

 

فرضيات متعددة.. والحقيقة قيد التحقيق

رغم ما توصلت إليه التحريات الأولية، لا تزال بعض التفاصيل محل فحص دقيق، خاصة فيما يتعلق باللحظات الأخيرة في حياة الزوجين، والدوافع التي قادتهما إلى هذا المصير.

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف كل الملابسات، في انتظار تقارير الأدلة الجنائية ونتائج التشريح، التي ستحدد بدقة أسباب الوفاة وتوقيتها، بما يضع نهاية مؤكدة لكل التساؤلات.


في الختام، تبقى هذه الواقعة موجعة قبل أن تكون غامضة، وتكشف كيف يمكن للحزن والصدمة أن يغيرا مصير أسرة كاملة في لحظات. وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة كاملة.

الجثمان الأجهزة الأمنية القليوبية بنها انتحار عزبة البرنس كفر مناقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

اموال

إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد